تحذير السائقين من السرعة في الأجواء الماطرة

المصدر: دبي - البيان

ناشد العميد سيف مهيّر المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، السائقين بضرورة أخذ الحيطة والحذر على الطرقات، نظراً للأجواء الماطرة التي تسيطر على الدولة خلال هذه الفترة، داعياً الإخوة السائقين إلى اتباع جميع الإجراءات الوقائية، والالتزام التام بالقوانين واللوائح المرورية، وتخفيف السرعات.

وأشار العميد سيف المزروعي، إلى أن نسبة الحوادث المرورية التي تقع في هذه الأجواء، تكون خطيرة جداً، نتيجة لهبوط مستوى الرؤية لدى السائقين، خاصة إذا كانت القيادة بإهمال وتهور.

ومن جانبه، قال العميد المهندس الدكتور خالد المري مدير الإدارة العامة للعمليات بالإنابة، إن إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، تلقت 1812 مكالمة هاتفية، وسجلت 66 بلاغاً حول وقوع حوادث مرورية من الساعة السادسة وحتى التاسعة من صباح أمس .