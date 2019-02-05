عمار النعيمي يشيد بجهود مجلس تنسيق العمل الخيري في عجمان

المصدر: عجمان - وام

ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس مجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف اجتماع المجلس بحضور الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي نائب رئيس المجلس.

والشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان، وعبيد الزعابي مدير الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وسيف النعيمي مدير مكتب الهلال الأحمر في عجمان، والدكتور عبدالله الأنصاري، ومريم المعمري الأمين العام للمجلس وذلك في ديوان الحاكم.

وأشاد سموه بالجهود المبذولة من قبل أعضاء المجلس للارتقاء بالعمل الخيري في الإمارة وفق خطط استراتيجية وبرامج مدروسة تتفق مع التوجهات العامة ورؤية عجمان 2021.

واستمع رئيس المجلس والأعضاء خلال الاجتماع إلى نبذة حول جدول الأعمال والذي تضمن مجموعة من المبادرات والمشاريع الخيرية لعام 2019 ومن بينها مشروع «خيم إفطار الصائمين» خلال شهر رمضان المبارك، والتي يشارك في تنظيمها أهل الخير والمؤسسات الخيرية في الإمارة، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة تقوم بإعداد شروط ومعايير إقامة الخيم لتتوافق مع شروط الأمن والسلامة المعمول بها.

أجندة

واستعرض رئيس وأعضاء المجلس مشروع أجندة سنوية لفعاليات وأنشطة العمل الخيري وخاصة لـ«عام التسامح» من قبل المؤسسات والهيئات الخيرية ووضع برنامج متكامل من قبل لجنة خاصة تشكل لهذا الغرض ومن ثم اختيار الفعاليات المناسبة وتنفيذها.

واعتمد المجلس برنامج «مهرجان عجمان للأيتام» والذي يقام خلال شهر أبريل القادم، حيث دعا سموه لإعداد برنامج مفصل للفعاليات والأنشطة المصاحبة للمهرجان، كما ناقش المجلس التخصص في العمل الخيري في عجمان والنظر في أهم البنود الواجب اتخاذها بهذا الشأن، حيث اتفق الأعضاء على وضع آلية لاعتماد وترخيص تنظيم مزاولة العمل الخيري من خلال إصدار قانون ينظم ذلك العمل.