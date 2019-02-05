افتتاح معرض «ميدلاب» الأكبر عالمياً في مستلزمات المختبرات الطبية

المصدر: دبي _ البيان

أكد معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي أن القدرات الهائلة والإمكانيات المتميزة التي تملكها مدينة دبي، هي التي جعلتها المدينة الأسرع نمواً في العالم، وهي التي مكنتها لتكون الأولى في صناعة واستضافة القمم والمؤتمرات والمنتديات والمعارض الدولية، التي رأت في دبي نوافذها ونقطة انطلاقها للعالمية.

جاء ذلك خلال افتتاح معاليه، معرض ومؤتمر «ميدلاب»، بحضور هلال المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، والدكتورة فريدة الخاجة المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة في الهيئة وعدد من المسؤولين والمنظمين ورعاة وداعمي المؤتمر والمعرض، الذي يعد الأكبر والأكثر رواجاً في العالم في مجال مستلزمات وتجهيزات وتقنيات المختبرات الطبية.

وأكد معاليه خلال جولته في المعرض أن مكانة دبي وموقعها العالمي الفريد، هي ما يكفل نجاح المؤتمرات والمعارض المتخصصة على وجه التحديد، ومنها ما يتصل بالمجال الصحي، الذي أصبح لمدينة دبي علامتها الخاصة في ساحته الدولية.

وأضاف معاليه إن «ميدلاب» يمثل فرصة مهمة للرواد والزائرين والمختصين، للاطلاع على مجمل التقنيات والحلول الذكية في مجال المختبرات الطبية، لافتاً إلى أن هذا المجال له الدور الرئيس في منظومة الرعاية الصحية في جميع دول العالم، ولا سيما مع تقدم تجهيزاته وتقنياته واتساع نطاق واختصاصات المختبرات التشخيصية، وإسهاماتها العملية في بناء خطط وبرامج الوقاية والعلاج من الأمراض.