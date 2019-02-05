معرض توعوي في «كهرباء دبي» احتفاءً بيوم البيئة الوطني

المصدر: دبي - البيان

في إطار احتفالاتها بيوم البيئة الوطني الذي يصادف الرابع من فبراير من كل عام وينظم هذا العام تحت شعار «الإنتاج والاستهلاك المستدامان»، نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي فعالية تحت عنوان «الاستدامة ماضينا وحاضرنا» في مبناها الرئيس، تضمنت معرضاً توعوياً يوضح مسيرة الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة بين الماضي والحاضر.

افتتح الفعالية سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، بمشاركة النواب التنفيذيين للرئيس ونواب الرئيس في الهيئة وبحضور عدد من الموظفين والمتعاملين.

وبهذه المناسبة، قال سعيد محمد الطاير: «لطالما كانت الاستدامة جزءاً لا يتجزأ من ثقافتنا في دولة الإمارات، حيث اهتم أجدادنا وآباؤنا بالبيئة وأدركوا أهمية الحفاظ على مواردها الطبيعية وأن يأخذوا منها قدر احتياجاتهم فقط، واتبعوا الممارسات الصديقة للبيئة واستخدموا المواد الطبيعية لبناء منازل تتكيف مع الظروف المناخية.

واليوم نواصل هذه المسيرة وفق رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة لحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل البصمة الكربونية في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى إنتاج 75% من الطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

وأن تكون دبي في المرتبة الأولى عالمياً بين المدن الأقل في البصمة الكربونية، واستراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات بنسبة 16% بحلول عام 2021، إضافة إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد للموارد انسجاماً مع استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه للحد من الاستهلاك بنسبة 30% بحلول 2030».

يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تنظم العديد من البرامج والمبادرات البيئية والحملات التوعوية على مدار العام لرفع الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة والمياه.