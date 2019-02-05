«إسعاف دبي» تطلق مبادرة «كبار المواطنين بقلوبنا» في حتا

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مبادرة (كبار المواطنين بقلوبنا) في مدينة حتا بالتعاون مع جمعية النهضة النسائية والمستشفى السعودي الألماني دبي بهدف التوعية بخدمات الإسعاف وتحقيق رغبات سكانها ورصد احتياجاتهم وخاصة كبار المواطنين وأصحاب الهمم والأطفال.

وحصلت خدمات الإسعاف في حتا على نسبة رضا 100% ونسبة الرضا عن ورشة الإسعافات الأولية بلغت 97% ونسبة الرضا عن جولة فريق الإسعاف بالمدينة بلغت 91% خلال استطلاع للرأي من عينة عشوائية تم إجراؤها خلال الفعاليات.

وقال المدير التنفيذي خليفة الدراي الذي قاد فريق المؤسسة إلى مدينة حتا نظمنا هذا اليوم انطلاقاً من الاهتداء بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وتنفيذ توجهاته الرامية إلى تطوير حتا ووادي هب وجعلها قبلة للسائحين والزوار.