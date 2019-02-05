سيف بن زايد: بداية مشرقة بالأمل

المصدر: دبي - البيان

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن لقاء الأخوّة الإنسانية بداية مشرقة بالأمل يرعاها بحكمته صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»:

«لقاء الأخوّة الإنسانية.. بداية مشرقة بالأمل.. يرعاها بحكمته الشيخ محمد بن زايد.. ويحمل نور التسامح فيها رجلان عظيمان.. قداسة البابا فرنسيس والإمام الأكبر أحمد الطيب.. ليعلنا من أرض إمارات الخير.. أن قيم التعايش الإنساني تسمو لتوحّد البشرية وتنشر السلام». ونشر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، صورة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على حسابه في «تويتر»، مدوناً عليها: «سيدي بو خالد يلتقط صورة التسامح وهو قائد التسامح والاعتدال».