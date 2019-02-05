طابع بريد تذكاري لـ«المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية»

المصدر: دبي - وام

أصدر «بريد الإمارات» طابعاً تذكارياً احتفاءً بالمؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية الذي شهدته أبوظبي على مدى يومين برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبحضور تاريخي لقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

ويجسد الطابع التذكاري الذي يحمل صورتي الضيفين الكبيرين مضامين مبادئ الأخوة الإنسانية انطلاقاً من الأهمية التاريخية للحدث باعتباره محطة جديدة لنشر قيم الرحمة والمحبة والأخوة الإنسانية من أرض التسامح والتعايش، وبما يعكس القيم التي أرسى قواعدها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويترجم الرسالة الإنسانية السامية لدولة الإمارات وحرصها على تعزيز الحوار بين الأديان وترسيخ الخير والسلام في العالم أجمع.

وشدد عبد الله محمد الأشرم الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات بالوكالة، على أن ملتقى الأخوة الإنسانية يشكل حدثاً فريداً يحمل معاني كثيرة ترسخ في مجملها مكانة دولة الإمارات وجهودها الرامية إلى تعزيز قيم التسامح والتآخي وتقبل الآخر بين مختلف الثقافات والحضارات.