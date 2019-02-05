افتتاح معرض ابتكارات شرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

افتتح اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، معرض ابتكارات شرطة أبوظبي، الذي أقيم في مجمع الإدارات بتنظيم إدارة الابتكار واستشراف المستقبل في مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، تزامناً مع شهر الإمارات للابتكار 2019.

واطلع على الابتكارات، وأهدافها وغايات استخدامها لإنجاز المهام الأمنية والشرطية والمجتمعية المتقدمة، ومنها دراجة الشرطة الذكية، ومجموعة من الابتكارات في مجالات العمليات والسياسات والمنتجات والأنظمة الإلكترونية.

تميز

وأشار الشريفي: «إلى أن التقنيات المعروضة تعكس المستوى المتميز لشرطة أبوظبي، وتعزز من مكانتها الريادية كإحدى المؤسسات المتقدمة المطبقة لمفاهيم شرطة المستقبل، وتسهم في بلوغ مستهدفاتها الرئيسية لمئويتها 2057، وتكرّس رؤيتها في تسخير المشاريع الذكية لخدمة وسعادة المجتمع».

ورافق اللواء الشريفي خلال الجولة، اللواء حماد أحمد الحمادي، مدير قطاع أمن المجتمع، واللواء سعيد سيف النعيمي، مدير قطاع المالية والخدمات، واللواء سالم شاهين النعيمي، مدير قطاع شؤون القيادة، مدير قطاع الموارد البشرية بالإنابة، والعميد محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي بالإنابة، وعدد من مديري المديريات والإدارات في شرطة أبوظبي.

تحفيز

وبدوره أكد العقيد خالد عبد الله الخوري، مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، حرص شرطة أبوظبي على إيجاد بيئة محفزة تسهم في توليد الأفكار الابتكارية، وكشف المواهب الواعدة وتمكينها، ودعم اختراعاتهم وتطويرها، وتقديم الحلول المثالية في استشراف المستقبل .

ومن جانبه اعتبر الرائد الدكتور مصعب الشرياني، مدير إدارة الابتكار واستشراف المستقبل بالإنابة في مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي: «شهر الإمارات للابتكار، مناسبة وطنية ومنصة تفاعلية للاحتفاء بالمشاريع الابتكارية وأصحاب المواهب الإبداعية لصناعة مستقبل مستدام يحقق رضا وسعادة المتعاملين».