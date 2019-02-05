40 مشروعاً مبتكراً تزين الفعاليات في العين

المصدر: العين ـ داوود محمد

افتتح الدكتور مطر النعيمي، مدير عام بلدية مدينة العين صباح أمس، فعاليات شهر الإمارات للابتكار، تحت شعار «شغف الابتكار غايتنا لريادة مدينتنا»، حيث شهدت الفعاليات أكثر من 40 مشروعاً ومشاركة لطلاب المدارس والجامعات، وعدد من الجهات الحكومية والخاصة بالمدينة، لتعكس الاهتمام المتنامي من كل شرائح المجتمع في ترجمة قيمة الإبداع والابتكار.

أفكار وحلول

واستعرض المشاركون خلال الفعالية مجموعة متنوعة من الابتكارات والأفكار التي تقدم حلولاً للتحديات وتساهم في تطوير أنماط الحياة، وفق رؤية مستقبلية تدعم توجهات الدولة للارتقاء بالمدن والخدمات المقدمة للسكان.

حيث تمثلت المشاركات في أجهزة الروبوتات الذكية والخرائط المبتكرة، بالإضافة إلى مسابقة «صناع المستقبل» والتي شكلت ميداناً يتنافس فيه جيل جديد من المبدعين، كما تم تنظيم مجلس «رواد الابتكار» الذي عقد مجموعة من ورش العصف الذهني.

وبدأت الفعاليات الصباحية لليوم الأول بمشاركة 5 متحدثين محليين ودوليين استعرضوا تجارب متنوعة حول الابتكار، حيث تحدثت الدكتورة خولة الكعبي الرئيس التنفيذي للابتكار بجامعة الإمارات العربية المتحدة حول إيجاد قواعد جديدة ومبتكرة في تطبيقات مبادئ التمدن لتعزيز التواصل والابتكار بين أفراد المجتمع.

ومن جانبها استعرضت المهندسة شماء الكعبي ببلدية مدينة العين أحدث الممارسات المبتكرة في مجالات البنية التحتية وتطبيق أحدث الأساليب المتبعة في تخطيط وتنفيذ مشاريع البنية التحتية لتعزيز القدرة والتنافسية لدولة الإمارات في مواكبة التطورات العالمية في إدارة المشاريع وفقاً لأفضل المعايير العالمية .

ريادة

استعرضت بلدية مدينة العين مشاريعها الرائدة والمبتكرة في مجال البنية التحتية، من خلال تقنية الإسفلت الدافئ بالإضافة للتقنيات المبتكرة في مجال استدامة المسالخ والمتمثلة في عمليات نقل المخلفات بصورة آمنة تقلل من مدى التلوث الذي يمكن أن يحدث ويسبب أضرراً للبيئة.