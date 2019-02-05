انطلاق الاختبارات النهائية لجائزة رأس الخيمة للقرآن

المصدر: رأس الخيمة – البيان

انطلقت الاختبارات النهائية لجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم في دورتها التاسعة عشرة، والتي تقام في مسجد الشيخ زايد برأس الخيمة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف فرع رأس الخيمة، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

وأكد أحمد محمد الشحي مدير عام مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، أن 275 متسابقاً من كلا الجنسين يخوضون المنافسات النهائية للجائزة، بعد أن تجاوزوا بنجاح الاختبارات التمهيدية.

وأوضح أحمد إبراهيم سبيعان أمين عام جائزة رأس الخيمة للقرآن ورئيس اللجنة العليا المنظمة لها، أن عدد الجنسيات المشاركة وصل إلى 58 جنسية، محققةً بذلك رقماً قياسياً جديداً يضاف إلى سجل إنجازاتها، مبيناً أن الاختبارات تستمر على مدى 5 أيام.