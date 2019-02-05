فريق «النقلة النوعية» بشرطة دبي يناقش مؤشرات الأداء الاستراتيجي

المصدر: دبي - البيان

ناقش اجتماع فريق عمل «مشروع النقلة النوعية» لقطاع إسعاد المجتمع والتجهيزات، مؤشرات الأداء الاستراتيجي لقطاع إسعاد المجتمع والتجهيزات.

والتي تخدم إحداث نقلة نوعية في العمل والخروج بمبادرات تحقق تطلعات القيادة العامة لشرطة دبي. واستمع اللواء بخيت محمد سعيد بخيت، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات في شرطة دبي، الذي ترأس الاجتماع من المقدم صلاح المرزوقي مدير إدارة التطوير المؤسسي لشرح حول النتائج المحققة في مؤشرات قطاع إسعاد المجتمع والتجهيزات خلال السنوات الأربع الماضية والمستهدف تحقيقه خلال السنوات الأربعة المقبلة. كما شهد الاجتماع استعراض النتائج الريادية المحلية والإقليمية والعالمية التي تتعلق بالمؤشرات المستهدفة في قطاع إسعاد المجتمع والتجهيزات والنتائج العالمية المحققة.