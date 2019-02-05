«الشارقة الخيرية»: 20 مليون درهم مساعدات التعليم في 2018

■ الشارقة - البيان

بلغ إجمالي نفقات جمعية الشارقة الخيرية على مشاريع ومساعدات التعليم داخلياً وخارجياً خلال العام الماضي 20 مليوناً و137 ألفاً و827 درهماً، تم خلالها تغطية عدد من الدول وتنفيذ مشاريع تعليمية، عبارة عن تشييد فصول دراسية، وتسديد الرسوم الدراسية عن الطلبة المتعسرين الدارسين بالجامعات والمدارس داخل الدولة.

وقال عبدالله مبارك الدخان الأمين العام، إن الجمعية اهتمت بمجال التعليم كثيراً، وأفردت له مساحةً واسعة من الدعم، حيث قدمت حزمة من المساعدات لطلبة المدارس والجامعات الدراسين داخل الدولة بقيمة إجمالية بلغت 14 مليوناً و309 آلاف و433 درهماً، شملت تسديد رسوم الدراسة عن 2100 أسرة من المتعسرين، بقيمة 13 مليوناً و472 ألفاً و433 درهماً، عبارة عن 11 مليوناً و713 ألفاً و866 درهماً عن 1915 أسرة طلاب المدارس، ومليون و758 ألفاً و567 درهماً عن 185 أسرة طلاب جامعيين، إلى جانب 137 ألف درهم عن 17 أسرة طلاب من أصحاب الهمم، بخلاف توزيع الحقيبة المدرسية على 7 آلاف طالب وطالبة، بتكلفة إجمالية بلغت 700 ألف درهم.

ولفت إلى أنه تم التركيز على مشاريع التعليم بالخارج أيضاً، وتم إنشاء الفصول والمدارس التعليمية، وقد تم مؤخراً بناء مدرسة «لأجلك يا زايد» في جمهورية كينيا على مساحة 400 متر مربع، وتتكون من 6 فصول دراسية وتتسع حتى 350 طالباً وطالبة، بخلاف 4 مدارس في بلدان أخرى ومراكز تحفيظ القرآن الكريم.