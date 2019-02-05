ألف أسرة سورية في الأردن تستفيد من حملة «دار البر» الإغاثية

المصدر: دبي - البيان

أطلقت جمعية دار البر حملة إغاثة إنسانية لصالح اللاجئين السوريين في الأردن، حملت عنوان «زملوهم» وتحت شعار «عطاؤكم دفء لهم»، فيما نفذ وفد مكلف من الجمعية زيارة ميدانية لمخيمات اللاجئين السوريين في المملكة لتنفيذ الحملة الإغاثية والإشراف عليها.ورصدت «دار البر» ميزانية خاصة للحملة بقيمة 500 ألف درهم، وترجمت الحملة الإنسانية إلى واقع بالتعاون والتنسيق مع سفارة دولة الإمارات في العاصمة الأردنية، فيما استهدفت الحملة إغاثة نحو 1000 أسرة سورية لاجئة.

وأكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي المدير التنفيذي للجمعية، أن حملة الإغاثة ومهمة الفريق المختص في الأردن هدفت إلى تنفيذ الحملة الإغاثية للاجئين السوريين في المخيمات الخاصة بهم في الأردن، والعمل على توفير احتياجاتهم الشتائية.