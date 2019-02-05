تبادل خبرات بين شرطتي الشارقة وأم القيوين

استقبل المقدم محمد الغزال رئيس قسم العمليات بإدارة العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، وفداً من القيادة العامة لشرطة أم القيوين، برئاسة الرائد محمد راشد الكشف رئيس قسم تخطيط الموارد البشرية، بمرافقة النقيب سالم جاسم الكبيسي بقسم الخدمات الإلكترونية، والنقيب عبدالله أحمد بن عبود، رئيس قسم الأزمات والكوارث، والنقيب خالد علي كرم مدير فرع العمليات بشرطة أم القيوين، بحضور الرائد حسن الظهوري، مدير فرع العمليات بشرطة الشارقة.

وجاءت الزيارة للاطلاع على الأنظمة المستخدمة بغرفة العمليات بشرطة الشارقة وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات الأمنية. كما تفقد الوفد داخل غرفة العمليات المركزية، حيث تلقى شرحاً عن التطورات التي شهدتها لتعزيز الجوانب الأمنية بالإمارة.