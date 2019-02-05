203 ضبطيات بجمارك مطار دبي «2» في 2018

المصدر: دبي - البيان

تمكّن ضباط الجمارك العاملين في مبنى مطار دبي (2) في العام 2018 من إنجاز 203 ضبطيات، منها 81 ضبطية متعلقة بتهريب المواد المخدرة بكل أنواعها التي يحاول ضعاف النفوس إدخالها إلى الدولة، وإنجاز 59 قضية جمركية، و63 قضية جنائية متنوعة خلال 2018.

و أكد أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي، حرص جمارك دبي على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمسافرين في جميع المنافذ الجمركية، لا سيما مباني مطار دبي الدولي الذي احتفظ مؤخراً بالصدارة عالمياً بوصفه المطار الأكثر ازدحاماً بالمسافرين الدوليين للعام الخامس على التوالي، حيث وصل عددهم إلى 89.14 مليون مسافر بنمو 1% مقارنة بالعام 2017.

وأضاف أن هناك تحدياً كبيراً أمام السلطات الجمركية، خصوصاً في بلدان محورية لحركة التجارة والمسافرين في العالم، مثل إمارة دبي، التي تمتاز بموقع استراتيجي بين الشرق والغرب، واستثمرت مليارات الدراهم في سبيل تطوير بنيتها التحتية وموانئها ومطاراتها.

كما وفرت خدمات جمركية بمقاييس عالمية. وأشار مدير جمارك دبي خلال جولته إلى أن الضباط الجمركيين الذين يتعاملون مع المسافرين والحقائب والشحنات يتحلّون بالحس الأمني والنزاهة والشفافية واليقظة، وسط التحديات الأمنية والاقتصادية التي يمر بها العالم والمنطقة.

وأوضح مدير جمارك دبي أن إدارة عمليات المسافرين لها دور كبير وحيوي في رضا وإسعاد المسافرين، إلى جانب أدوار كل الإدارات والمراكز الجمركية الأخرى، حيث تعمل على تسهيل حركة المسافرين والسياح القادمين إلى الدولة عبر المنافذ الجوية لإمارة دبي.

وأكد مدير جمارك دبي خلال جولته في مبنى المطار (2) أن جمارك دبي تستهدف في المقام الأول إسعاد المسافرين من خلال تسهيل وتسريع إنهاء إجراءات السفر والتخليص فور وصولهم مبنى المطار مع ضمان حماية المجتمع من نفاذ أي مواد ممنوعة، إذ إن الدائرة لم تدخر جهداً في تطوير التقنيات واستقطاب أحدث الابتكارات، واستخدام أفضل الأنظمة المتعلقة بالمسافرين.