مباشر.. عدسة «البيان» تنقل لكم مراسيم استقبال «البابا فرنسيس»

المصدر: أبوظبي - إبراهيم توتونجي

تتواجد عدسة البيان صباح اليوم في القصر الرئاسي بـالعاصمة أبوظبي تحضيرا لتغطية مراسم استقبال قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية.

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