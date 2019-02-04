مباشر.. عدسة «البيان» تنقل لكم مراسيم استقبال «البابا فرنسيس»

تتواجد عدسة البيان صباح اليوم في القصر الرئاسي بـالعاصمة أبوظبي تحضيرا لتغطية مراسم استقبال قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية.
يمكنكم متابعة تغطيتنا المباشرة للحدث التاريخي على موقعنا الإلكتروني وعلى منصاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي.
إعلاميون من جميع أنحاء العالم يتوافدون إلى القصر الرئاسي بأبوظبي تحضيرا لتغطية مراسم استقبال #البابا_فرنسيس @MuslimElders@Pontifex_ar@uaetolerance @HumanFraternity— صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 4, 2019
#PopeFrancisInUAE #HumanFraternityMeeting#البابا_فرنسيس_في_الإمارات#لقاء_الأخوة_الإنسانية#عام_التسامح pic.twitter.com/B06X6cLoyD
الصور الأولى من داخل القصر الرئاسي بـ #أبوظبي استعداداً للمواكبة الإعلامية لمراسم استقبال قداسة #البابا_فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية https://t.co/3fONJvF06X@MuslimElders @Pontifex_ar— صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 4, 2019
@HumanFraternity #البابا_فرنسيس_في_الإمارات #لقاء_الأخوة_الإنسانية #عام_التسامح pic.twitter.com/nzk1psvim7