مستشفى في دبي ينقذ حياة رجل عمره 95 عاماً

المصدر: البيان الإلكتروني

نجح فريق طبي في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب في مدينة دبي الطبية في انقاذ حياة رجل عمره 95 عاما.

بمجرد وصوله إلى قسم الطوارئ في المستشفى، تمّ تقييم حالته وتشخيصها، حيث وجد الفريق الطبي المعالج أن الرجل يعاني من نزيف في الدماغ وهي حالة حرجة غالباً ما تسبّب وفاة المرضى على الفور.

تمّ تحضيره لإجراء عملية جراحية في الدماغ لإزالة الجلطة على الفو بشكل دقيق وسريع، ذلك أن إجراء جراحة في الدماغ لمريض في الـ 95 من العمر أمر بالغ التعقيد، لكن خبرة الفريق الطبي برئاسة جراح الأعصاب الدكتور الجميلي ساهمت في إنجاح العملية، وتعافي المريض.

وقد أعرب المريض وعائلته عن امتنانهم الكبير للفريق الطبي لإنقاذ حياته، مؤكدين أنهم أحضروه إلى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بفضل تجربتهم السابقة مع المستشفى، الذي يضم أكثر من 100 مستشاراً للتعامل مع أي نوع من حالات الطوارئ الطبية بمساعدة أدوات التشخيص المتطورة التي تساعد على معالجة المرضى بشكل أسرع.

وعبرت إدارة المستشفى عن سعادتها بنجاح العملية قائلة : " يتمثل هدفنا الرئيسي في إنقاذ الأرواح، وشغفنا الأساسي هو توفير خدمات عالية الجودة ، وامتنان المريض هي أفضل نتيجة يمكن أن نحصل عليها، كانت ليلة الخميس استثنائية، إذ تم إنقاذ حياة هذا الرجل البالغ من العمر 95 عاماً والذي أحضر إلى المستشفى وهو يعاني من نزيف حاد تحت الجافية على يد جراح الأعصاب الدكتور الجميلي بعد عملية جراحية طويلة، والمريض الآن في حالة جيدة" .

وقال الدكتور سليمان الحبيب، رئيس مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية ("إتش إم جي") إن المستشفى ملتزمة دائماً بتوفير أفضل رعاية صحية وإدخال أحدث التقنيات المتوفرة في أي مكان حول العالم إلى الإمارات العربية المتحدة.