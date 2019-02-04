حمدان بن زايد: حدث استثنائي وتتويج لفكر ومبادئ زايد

المصدر: دبي - البيان

رحب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، بزيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لافتاً إلى أن الزيارة حدث استثنائي وتتويج لفكر ومبادئ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

جاء ذلك في تدوينة لسموه عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقال سموه: «كل الترحيب بزيارة البابا فرنسيس بابا الكنسية الكاثوليكية وفضيلة الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.. الزيارة حدث استثنائي وتتويج لفكر ومبادئ الشيخ زايد، وتؤكد أن الإمارات أصبحت نموذجاً للتعايش الحضاري ومنصة للحوار والتسامح ووجهة مفضلة لكافة البشر من مختلف الأعراق والجنسيات».