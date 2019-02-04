«المسيرة» يُوثّق أهم أنشطة محمد بن راشد في 2018

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

أصدر المكتب الإعلامي لحكومة دبي كتاب «المسيرة» الذي يوثق بالكلمة والصورة أبرز نشاطات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال عام 2018.

ورصد الإصدار الجديد من الكتاب - الذي جاء في 243 صفحة من القطع الكبير- الفعاليات الوطنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية وغيرها، التي شهدها سموه، وتميز الكتاب بغلاف بديع يحمل صورة لسموه.

يناير

افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عام 2018، بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دبي، فيما تضمنت أبرز فعاليات شهر يناير تتويج سموه الفارس سيف المزروعي بطلاً للسباق الرئيس لكأس «محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة» لمسافة 160 كلم، كما ترأس سموه اجتماع مجلس الوزراء، حيث تم اعتماد مجموعة من القرارات التنموية.

واستقبل سموه، برفقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفداً من شركة «ستراتا للتصنيع» المتخصصة في صناعة أجزاء هياكل الطائرات، كما قلّد سموه عدداً من أبطال القوات المسلحة بـ«وسام الشجاعة».

واستقبل سموه مع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وزير الداخلية السعودي، في قصر زعبيل، كما أطلق سموه كذلك «محمية المرموم» كأكبر محمية طبيعية للنباتات والحيوانات والطيور المحلية والمهاجرة، فضلاً عن زيارة سموه المعرض المصاحب لأسبوع أبوظبي للاستدامة 2018.

وحضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال يناير، حفل تخريج الدورة 42 من المرشحين الضباط من كلية زايد الثاني العسكرية بمدينة العين، بينما تخلل فعاليات هذا الشهر أيضاً استقبال سموه غبطة البطريرك يوحنا العاشر، بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس في قصر زعبيل، واستقبال الأغاخان الرابع، زعيم الطائفة الإسماعيلية حول العالم. وأدى سموه صلاة الجنازة على جثمان المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، والدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حُكَّام الإمارات، في مسجد المعترض بالعين.

فبراير

وبدأ سموه فعاليات شهر فبراير بتدشين القمر الصناعي «خليفة سات» كأول قمر صناعي إماراتي وعربي مطوَّر بشكل كامل بأيدٍ إماراتية، حيث قام بزيارة مجمّع تصنيع وتجميع الأقمار الصناعية في «مركز محمد بن راشد للفضاء» بدبي، كما كرم سموه خريجي الدفعة الثانية لدبلوم الابتكار الحكومي بقصر الرئاسة في أبوظبي، فضلاً عن ترؤس سموه اجتماع مجلس الوزراء حيث تم اعتماد إنشاء 7270 مسكناً للمواطنين في مختلف إمارات الدولة بقيمة 7.2 مليارات درهم.

وحضر سموه جانباً من أعمال «خلوة مستقبل الإعلام» التي نظمها المجلس الوطني للإعلام في أبوظبي، كما افتتح سموه مقر مركز الشباب العربي في أبوظبي، وأطلق سموه مع صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، «رؤية أم القيوين» و«نموذج عمل حكومة المستقبل»، وافتتح سموه كذلك «مركز أم القيوين للتوحّد»، كما استقبل سموه بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، واستقبل سموه خلال فبراير أيضاً الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.

وزار سموه «المدينة المستدامة» في دبي والمقامة على مساحة 5 ملايين قدم مربعة باستثمارات 1.25 مليار درهم، وزار سموه المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار الذي نظمّته وزارة التربية والتعليم في دبي، كما التقى سموه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين على هامش فعاليات كأس جلالته للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً في البحرين، واستقبل سموه أيضاً بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، كما التقى سموه الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان بمناسبة عودته إلى أرض الوطن.

وختم سموه شهر فبراير بتدشينه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «صرح زايد المؤسس» في أبوظبي، كما ترأس أيضاً اجتماع مجلس الوزراء، والتوجيه بعدم زيادة الرسوم الاتحادية لمدة ثلاث سنوات.

مارس

واستهل سموه شهر مارس بزيارة جزيرة «بلو واترز» التي نفذتها مراس القابضة في منطقة «جميرا بيتش روزيدنس» بإجمالي استثمارات 8 مليارات درهم، كما تفقد مشروع تطوير منطقة الشندغة التاريخية، وزار أيضاً «مخيم دبي الإعلامي» الذي نظّمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي في منطقة المرموم تحت شعار «دبي... أخبار مستمرة».

وحضر سموه مع أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة زفاف سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، و174 من أبناء الوطن، وكرم أيضاً المُعلّمة البريطانية أندريا زافيراكو بجائزة «أفضل معلمة في العالم» لعام 2018.

وترأس سموه اجتماع مجلس الوزراء حيث تم اعتماد السياسة الوطنية للأسرة، وحضر أيضاً تخريج الدفعة الثانية لبرنامج الرؤساء التنفيذيين للسعادة والإيجابية، كما وضع حجر الأساس للمرحلة الرابعة من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية».

وحضر سموه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين شركتي «الدار»، و«إعمار» العقاريتين لإطلاق مشاريع بقيمة 30 مليار درهم، وحضر سموه كذلك حفل قرعة كأس دبي العالمي 2018، فضلاً عن تسلّم جائزة أفضل مالك للخيول في كأس دبي العالمي، وتكريم الفائزين في الدورة الثانية بجائزة «محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل» لعام 2017، إضافة إلى حضور حفل توزيع جوائز الدورة الـ23 لكأس دبي العالمي للخيل.

أبريل

وبدأ سموه شهر أبريل بزيارة مشروع «محمد بن راشد للتعليم الإلكتروني العربي» والاطلاع على خطة عمل «مصنع الترجمة»، كما كرم سموه الفائزين بجوائز برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز في دورته الحادية والعشرين، فضلاً عن حضور سموه افتتاح فعاليات الدورة الـ17 لمنتدى الإعلام العربي، وتكريم الفائزين بـ«جائزة الصحافة العربية».

وترأس سموه اجتماع مجلس الوزراء حيث تم اعتماد مساعدات اجتماعية بقيمة 11 مليار درهم للسنوات الثلاث المقبلة، كما أطلق سموه استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية «بلوك تشين» 2021، كما ترأس سموه وفد الإمارات في القمة العربية العادية الـ29 في المملكة العربية السعودية، وحضر كذلك ختام «تمرين درع الخليج المشترك 1» في السعودية، كما كرم سموه الفائزين في الدورة السادسة لمسابقة «بالعلوم نُفكِّر».

واختتم سموه شهر أبريل بتلقيه نسخة من كتاب «أم كلثوم في أبوظبي»، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كما استقبل سموه الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب والهيئة العلمية للجائزة والناشرين المشاركين في معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

مايو

ودشن سموه في بداية مايو المشروع الأول ضمن المرحلة الثالثة في «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، كما التقى سموه الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا ودول الكومنولث، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين على هامش سباق كأس «ويندسور» الملكي البريطاني للقدرة، فيما كرم سموه «صُنّاع الأمل» في الوطن العربي 2018.

وافتتح سموه منطقة 2071 في أبراج الإمارات بدبي، كمنصة إبداعية ونموذج عمل لتصميم المستقبل، إضافة إلى حضور حفل تخريج الدورة الخامسة في كلية الدفاع الوطني بأبوظبي، كما دشن سموه منصة «ابتكر» لتعميم منهجية الإمارات في الابتكار الحكومي على المستوى العربي، واطلع أيضاً على خطة عمل الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وجمهورية مصر العربية في مجال التطوير الحكومي.

ودشن سموه أعمال «جسر الشندغة» المعبر السادس على خور دبي، بتكلفة 394 مليون درهم، وترأس سموه اجتماع مجلس الوزراء، حيث تم إطلاق منظومة متكاملة لتأشيرات الدخول لاستقطاب الكفاءات والمواهب في كافة القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني.

واستقبل سموه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حُكَّام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحُكَّام بمناسبة شهر رمضان المبارك في قصر الرئاسة بأبوظبي، كما استقبل سموه أيضا مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة. وأطلق سموه منصة الإمارات للمختبرات العلمية الأولى من نوعها في الدولة، والتقى سموه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، كما استقبل سموه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

يونيو

بدأ سموه شهر يونيو بتسلم جائزة سباق «الديربي» الإنجليزي، الحدث الأشهر والأعرق في سباقات الخيول الكلاسيكية في العالم، بعد فوز فريق «جودلفين» بلقب السباق، كما حضر سموه حفل تخريج الدورة السابعة والعشرين من ضباط الأركان في كلية القيادة والأركان المشتركة بأبوظبي، وحضر سموه إعلان نتائج أعمال مؤسسة مبادرات «محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» لعام 2017.

واستقبل سموه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر زعبيل، كما ترأس سموه وفد الدولة في القمة الرباعية لدعم الأردن في مكة المكرمة.

وترأس سموه اجتماع مجلس الوزراء حيث تم اعتماد مجموعة قرارات استراتيجية لترسيخ تنافسية بيئة الأعمال في الإمارات، كما استقبل سموه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام في قصر المشرف بأبوظبي بمناسبة عيد الفطر المبارك.

يوليو

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية.

وتفقد سموه سير العمل في مطار دبي الدولي، فيما افتتح سموه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد «عالم وارنر براذرز أبوظبي»؛ المدينة الترفيهية المغطاة الأولى من نوعها في العالم، فضلاً عن حضور سموه اليوم الختامي لمهرجان «محمد بن راشد للقدرة» في إقليم «توسكانا» بإيطاليا، بمشاركة أكثر من 500 فارس وفارسة من مختلف أنحاء العالم.

أغسطس

استقبل سموه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حُكَّام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحُكَّام بقصر المشرف في أبوظبي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

سبتمبر

ترأس سموه اجتماع مجلس الوزراء، حيث تم اعتماد مجموعة من المبادرات الداعمة لقطاع الصناعة في الإمارات، فيما حضر سموه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أداء وزير دولة وقُضاة جدد اليمين القانونية.

أكتوبر

واعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نموذج الإمارات للقيادة الحكومية، فيما كرم سموه خريجي الدفعتين الرابعة والخامسة للقيادات التنفيذية في برنامج «قيادات حكومة الإمارات»، وزار أيضاً الدورة الأكبر في تاريخ معرض جيتكس للتقنية، كما تابع سموه سير العمل في مسار 2020 لمترو دبي.

ودشن سموه منصة «مدرسة» الإلكترونية التعليمية الأكبر من نوعها عربياً، كما استقبل سموه أعضاء منتخب الإمارات لأصحاب الهمم، ورئيس وأعضاء مجلس اتحاد الإمارات لأصحاب الهمم بعد الفوز بإحدى عشرة ميدالية في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية-جاكرتا 2018، واعتمد سموه «السياسة الوطنية لكبار المواطنين»، كما تفقد المعرض المصاحب للدورة الثانية من منتدى الأمم المتحدة للبيانات في دبي.

والتقى سموه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، في قصره بالرياض على هامش المشاركة في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار»، وتوج سموه الطالبة مريم أمجون من المغرب بطلة لتحدي القراءة العربي في دورته الثالثة، فضلاً عن تتويج أبطال «تحدي القراءة العربي 2018».

نوفمبر

استهل سموه شهر نوفمبر برفع علم الإمارات في دار الاتحاد إيذاناً بإطلاق احتفالات الدولة بـ«يوم العلم»، كما استقبل سموه وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الفريق الهندسي لـ«خليفة سات» في قصر زعبيل، وحضر حفل تكريم المشاركين في مبادرة «مليون مبرمج عربي».

وحضر سموه افتتاح فعاليات الدورة الثالثة للاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية، فضلاً عن افتتاحه «القمة العالمية للتسامح» في دبي، كما استقبل سموه عمران خان، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية في قصر زعبيل، إضافة إلى افتتاح أعمال الدورة السابعة والثمانين للجمعية العامة للإنتربول في دبي.

واستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية.

وحضر سموه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد فعاليات الدورة الثانية من الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، كما كرم سموه 31 من الإنجازات الوطنية ضمن حفل «أوائل الإمارات»، وترأس سموه أيضاً مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أحد اجتماعات الدورة الثانية من الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات.

وتسلم سموه دعوة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، من خادم الحرمين الشريفين لحضور الدورة الـ39 لاجتماع قادة وزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، كما حضر سموه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات مراسم «يوم الشهيد» في واحة الكرامة بأبوظبي.

ديسمبر

ترأس سموه اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بينما استقبل سموه بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حُكَّام الإمارات في قصر الرئاسة بأبوظبي، كما حضر سموه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ47 في مدينة زايد الرياضية.

وزار سموه موقع «إكسبو 2020 دبي»، بينما زار مقر الاتحاد النسائي العام في أبوظبي، وأطلق موسوعة «إنجازات المرأة الإماراتية»، كما ترأس سموه جلسة استثنائية لمجلس الوزراء في مقر الاتحاد النسائي العام. وشارك سموه في أعمال القمة الـ39 لقادة وزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، فضلاً عن ذلك افتتح سموه الدورة الثالثة لقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، وحضر سموه تخريج الدفعة الـ48 من المرشدين الطيارين في كلية خليفة بن زايد الجوية بالعين، كما حضر سموه جانباً من أعمال الدورة 11 للمنتدى الاستراتيجي العربي في دبي.

قمة الحكومات

افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في شهر فبراير منصة «ابتكارات الحكومة الخلاَّقة» المصاحبة للقمة العالمية للحكومات، كما افتتح سموه «متحف المستقبل» المصاحب للقمة في نسختها السادسة، واستقبل سموه ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند على هامش مشاركته في القمة، وحضر سموه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جلسة ناريندرا مودي، ضيف شرف القمة.