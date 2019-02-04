«الوطني» يبحث تعزيز العلاقات مع «البوندستاغ الألماني»

المصدر: دبي - البيان

التقى محمد علي الكمالي رئيس لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس الوطني الاتحادي، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، وفد لجنة الأجندة الرقمية لـ«البوندستاغ الألماني» (البرلمان الاتحادي)، برئاسة هانسيور دورتس عضو البوندستاغ نائب رئيس لجنة الأجندة الرقمية، حيث جرى بحث تطوير العلاقات الثنائية، خاصة في مجال التكنولوجيا الرقمية والابتكار.

حضر اللقاء كل من عفراء راشد البسطي مقررة لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، وعائشة راشد ليتيم، وفيصل حارب الذباحي، وخالد علي بن زايد أعضاء اللجنة، والدكتور جابر محمد الزعابي الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة في الأمانة العامة للمجلس.

ورحب محمد علي الكمالي في بداية اللقاء بالوفد الضيف، مؤكداً عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية خاصة في المجال البرلماني، مستعرضاً دور وإنجازات المجلس الوطني الاتحادي، واستراتيجيات الدولة في مجالات التنمية خاصة في مجال الابتكار والتقنيات الرقمية.

وأكد أن دولة الإمارات تؤمن بأن التحوّل الرقمي يوفر فرصاً هائلة للابتكار ونمو الوظائف، ويعزز التنوع الإبداعي والثقافي، مشيراً إلى أن الدولة تؤمن بأهمية تبادل الخبرات والمعارف فيما يتصل بالقوانين والتشريعات والممارسات البرلمانية الرشيدة في الجانب التقني.

من جانبه، أعرب هانسيور دورتس عن شكره العميق لاستقبال الوفد، مؤكداً عمق التعاون القائم والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتي تشهد تقدماً ملحوظاً من خلال تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسُبل تطوير وتقوية العلاقات البرلمانية بين المجلسين.