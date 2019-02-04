«الوطني للأرصاد»: استمرار هطول الأمطار على المناطق الشمالية والشرقية

المصدر: متابعة ـ قسم المحليات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يشهد اليوم «الاثنين» استمرار سقوط أمطار الخير على البلاد، وخاصة على المناطق الشمالية والشرقية، وأن يظل الطقس غائماً جزئياً مساء، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، كما توقع أن يكون البحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي، ومضطرباً في بحر عُمان.

اعتدال

وبحسب المركز الوطني يكون طقس يوم غد الثلاثاء غائماً جزئياً بوجه عام، وغائماً أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية، والرياح شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة وخاصة على البحر، تتحول إلى شمالية شرقية ليلاً، وتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، وتصل سرعتها إلى 45 كيلومتراً في الساعة، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

وشهدت أغلب مناطق الدولة أمس سقوط أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة استمرت على فترات متقطعة شملت رأس الخيمة وجبل جيس ووادي الفاي وطريق دبا ـ الطويين والفقع ودبا الفجيرة وخورفكان ودبي وسويحان ومدينة أبوظبي وما حولها ومدينة محمد بن زايد والضبعية.

كما سقطت أمطار غزيرة على شارع الإمارات وشارع الشيخ محمد بن راشد بدبي، وكانت متوسطة على الذيد بالشارقة وأم القيوين ورأس الخيمة وطريق أبوظبي ـ دبي، ومردف والقصيص وجزيرة الأريام وطريف وحبشان والمرفأ والرويس ودلما والسلع وأم الشطان وغياثي والرويس ومنطقة الظفرة عموماً، ومع تواصل السحب الركامية استمر سقوط الأمطار لفترات طويلة على مناطق متفرقة ورياح نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية وخاصة على المناطق المكشوفة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات، وكذلك مع تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة، والابتعاد عن أماكن تجمع المياه وجريان الأودية.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد تتأثر الدولة بحالة عدم استقرار جوي أدت إلى تكاثر السحب من مساء السبت الماضي بدأت على البحر والجزر مع سقوط الأمطار على فترات وتمتد على مناطق متفرقة من الدولة تتخللها بعض السحب والركامية والرعدية وخاصة شمالي وشرقي الدولة، وتقل كميات السحب تدريجاً من ظهر اليوم «الاثنين» مع بقاء الطقس غائماً جزئياً إلى غائم وخاصة صباحاً مع احتمال سقوط بعض الأمطار شرقاً وشمالاً.