«طرق دبي» تحصّل شهادة دولية في الحوكمة

المصدر: دبي- البيان

حصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على شهادة دولية عن إنجازها أعلى مستويات الحوكمة في المساءلة والرقابة من خلال توافقها مع معايير التدقيق الداخلي العالمية. وقد تم منح الشهادة من قِبل شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» العالمية المتخصصة في مجال تقييم التدقيق الداخلي للهيئات الحكومية والمؤسسات، ومقرها بريطانيا.

وأشاد مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، بهذا الإنجاز الذي يعكس التزام الهيئة بأرقى معايير التدقيق الداخلي، الأمر الذي يرفع من معدلات الشفافية والحوكمة في الرقابة على العمليات التشغيلية والخدمية والإدارية إلى مستوى عالمي يليق بسمعتها في هذا المجال. جاء ذلك، خلال إهداء الطاير الشهادة من قِبل عبد الله الجوي، مدير إدارة التدقيق وعدد من الموظفين المعنيين بالهيئة.

توافق

وقال عبد الله الجوي: «لقد أظهرت نتائج التقييم من قبل الشركة الاستشارية أن ممارسات التدقيق الداخلي في الهيئة كانت قد حصلت على توافق كامل مع معايير التدقيق الداخلي الدولية وهي أعلى نتيجة توافق يمكن الحصول عليها».

وأكّد الجوي أن الهيئة كانت قد أجرت مقارنة معيارية لتحقيق هذا الهدف مع شركتين عالميتين وأربع شركات محلية، بالإضافة إلى شبكة التدقيق الداخلي العالمية في كل من قطاع الإنشاءات والمواصلات والقطاع الحكومي وهي شبكة تتضمن معلومات مقارنة لجميع الشركات، التي أجرت الهيئة معها مقارنات معيارية.

كما أضاف أن هذه الشهادة تأتي انطلاقاً من إدراك هيئة الطرق والمواصلات بأهمية تعزيز الحكومة المؤسسية والريادة في هذا المجال عالمياً، من خلال اتباع أفضل الأطر على مستوى العالم الخاصة بالممارسات المهنية للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين العالمي، بما يتناسب مع منظومة الحوكمة المؤسسية في الهيئة التي تضمن تحقيق الغاية الاستراتيجية السابعة «تميز هيئة الطرق والمواصلات».