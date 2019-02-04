وفد أردني يطلع على أفضل الممارسات لدى «محمد بن راشد للإسكان»

المصدر: دبي - وام

اطلع وفد من هيئة الاتصالات الخاصة بالمملكة الأردنية الهاشمية على أفضل الممارسات وكيفية تطبيق منظومة الجيل للتميز الحكومي بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان بهدف الارتقاء بأداء الهيئة وتطوير خدماتها والتنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين بما يحقق التطلعات والأهداف الاستراتيجية المنشودة.

وكان في استقبال الوفد الزائر عمر عبدالرحمن أهلي مدير أول إدارة الاستراتيجية التميز المؤسسي بالمؤسسة حيث ضم الوفد كلاً من محمد يوسف سليمان الطراونة رئيس الوفد يرافقه كل من محمد علي المومني وأحمد موسى المقدادي وأمجد سليم الحميمات وصباح محمد البياضة ورمضان كمال هندي وفهد أسامة الملاحي وهديل كريم السحيم.

عرض

وتم خلال اللقاء الاستماع إلى عرض مفصل قدمه عمر عبدالرحمن أهلي عن الممكنات ومحاور التقييم التي تقوم بها المؤسسة ومنظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي واستشراف المستقبل وإدارة الابتكار ومدى المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتنفيذ كفاءة الإنفاق.