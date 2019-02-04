بلدية العين تفعّل إلكترونياً خدمة بوابات الملاعب في الأحياء الشعبية

المصدر: العين ـــ داوود محمد

باشرت بلدية مدينة العين، تفعيل خدمة بوابات الملاعب الإلكترونية في المناطق السكنية، وتقوم الخدمة على حجز ملاعب المدينة إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني، وإرسال رقم سري إلى الهاتف المحمول للمتعامل، والذي يستطيع من خلاله استخدام الملعب مباشرة بعد إدخال الرقم السري.

وقام الدكتور مطر محمد النعيمي مدير عام بلدية مدينة العين بتدشين البوابات الإلكترونية بحضور الفريق سعيد خلف الرميثي وحياب مطر الكتبي وبخيت سويدان النعيمي، وعدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات والموظفين من إدارتي الحدائق والمتنزهات الترفيهية وإدارة التخطيط التقني، للاطلاع على آلية العمل بالنظام الجديد.