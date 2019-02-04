300 مسؤول حكومي في منتدى «أهداف التنمية المستدامة»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة أن منتدى «أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ» الذي سيعقد السبت المقبل، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في دورتها السابعة، سيشهد مشاركة أكثر من 300 مسؤول من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وقيادات القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية ومجموعة من الخبراء الأكاديميين والشباب والمهتمين في مجالات الاستدامة.

ويستضيف المنتدى مسؤولين حكوميين وخبراء من المنظمات العالمية والقطاع الخاص، ويشمل جدول أعماله عدداً من المواضيع المهمة، وعروضاً لأفضل الممارسات والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، ويتناول سبل توظيف الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة مثل البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي في دعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الوطني والعالمي.

وقال عبدالله لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة: «تكمن أهمية الملتقى بكونه يعقد عشية أهم قمة للمسؤولين الحكوميين في العالم، ما يعكس الأهمية التي توليها الحكومة في دولة الإمارات العربية المتحدة لملف الاستدامة في الدولة ومدى ارتباطه الوثيق بتحقيق رؤية القيادة الرشيدة»، مشيراً إلى أن المنتدى سيكون حافلاً بالحوارات المعرفية، وسيشهد استعراض أهم الإنجازات والمبادرات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي، التي تسلط الضوء على جهود تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات.

ممارسات

وأضاف لوتاه: «تمثل هذه الفعالية فرصة مثالية للتعريف بأفضل الممارسات الوطنية والعالمية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة من قبل المسؤولين الحكوميين وخبراء الاستدامة في العالم، كما تُعدُّ منصة لاستعراض برنامج عمل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات، ومشاركة خبراتنا في هذا المجال مع حكومات العالم».

استعراض

كما يشهد المنتدى الإعلان عن تفاصيل التقرير السنوي للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة للعام 2018، الذي يستعرض أهم إنجازات الدولة والجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية والأفراد، فيما يبحث المنتدى سبل مشاركات خبرات وتجارب دولة الإمارات وأهم الممارسات التي تطبقها، مع المجتمع الدولي.

ويتضمن جدول أعمال المنتدى عقد جلسات خاصة لمناقشة إدراج فئة الشباب ضمن خطط التنفيذ الخاصة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث من المتوقع أن يتم الكشف عن نتائج عمليات تقييم طلبات المرشحين لعضوية مجلس الشباب الاستشاري لأهداف التنمية المستدامة، الذي أعلن عن إنشائه بحضور أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة خلال منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، الذي عقد في أكتوبر الماضي بدبي، وبلغ عدد المتقدمين لعضويته 610 مرشحين من داخل الدولة وخارجها، مثّل الإماراتيون 76% منهم.

مبادرة

كما تضم اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تحت مظلتها عدداً من الفرق واللجان المتخصصة المعنية بملف الاستدامة، أهمها مبادرة المجالس العالمية للتنمية المستدامة التي سيشارك أعضاؤها في فعاليات المنتدى للمرة الأولى منذ الإعلان عن هذه المبادرة العالمية خلال الدورة الماضية للقمة العالمية للحكومات، وتهدف المجالس إلى دعم الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتضم نخبة من أهم صناع القرار في الحكومات والمنظمات العالمية والهيئات الدولية، وقطاعات الأعمال، والمؤسسات الأكاديمية، لتشكل منصة عالمية لتبادل أفضل الممارسات المبتكرة، والوسائل الإبداعية في تطبيق وتنفيذ أهداف التنمية العالمية.

ويشارك المجلس الاستشاري للقطاع الخاص الذي تشرف عليه اللجنة الوطنية، في فعاليات منتدى أهداف التنمية المستدامة، ويعد المجلس من اللجان الفرعية المتخصصة التي تم إطلاقها العام الماضي خلال منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات، ويهدف إلى تمكين القطاع الخاص من دعم الجهود الوطنية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودخول حقبة جديدة من الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.

ويمثل تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية توجهاً رئيساً للمجتمع الدولي في ظل ما يشهده العالم من تحديات تهدد استدامة كوكب الأرض ومستقبل الأجيال القادمة، فيما تشارك القمة العالمية للحكومات العالم جهود تحقيق هذه الأهداف من خلال منتدى أهداف التنمية المستدامة الذي تستضيفه للعام الرابع على التوالي.

وتشمل أهداف التنمية المستدامة التي أجمعت عليها 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة 17 هدفاً تغطي 169 غاية و230 مؤشراً، وتشدد على ضرورة الإجماع الدولي على عدم المساس بحق الإنسان في العيش الكريم، وتهدف هذه الرؤية العالمية إلى ضمان رفع مستويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية عالمياً.