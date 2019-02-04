تسلم أوراق اعتماد سفير اليابان المعين لدى الدولة

المصدر: أبوظبي - وام

تسلم أحمد ساري المزروعي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي أمس بديوان عام الوزارة نسخة من أوراق اعتماد اكيهيكو ناكاجيما سفير اليابان المعين لدى الدولة.

وتمنى وكيل وزارة الخارجية لسفير اليابان التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده.

ومن جانبه أعرب السفير الياباني الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات العربية المتحدة لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.