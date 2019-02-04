بدء تحسين 11 خدمة حكومية ضمن «بناة المدينة»

المصدر: دبي- البيان

أعلن «بناة المدينة» التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن بدء العمل على تحسين 11 خدمة حكومية مشتركة وفقاً لمنهجية التصميم الإبداعي للخدمات، تجسيداً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الرامية إلى الارتقاء بالخدمات الحكومية والوصول بها إلى مستويات ريادية جديدة وتحسين الخدمات الحكومية المشتركة بإمارة دبي بنسبة 100% بحلول إكسبو 2020 دبي.

وشملت الخدمات التي انضمت لقائمة التحسين، الخدمات الحكومية في المناطق الحرة، وخدمة تأمين الفعاليات، وخدمة مزاولة الأعمال (الدفاع المدني)، ومزاولة الأعمال (الإسعاف)، ومزاولة الأعمال (غرفة التجارة)، ومزاولة الأعمال (الصحة والسلامة)، ومزاولة الأعمال (الرقابة الغذائية)، وخدمة القروض الإسكانية، وخدمة المواليد الجدد، وخدمة التدخل المبكر للأطفال أصحاب الهمم، وبيتنا مثالي.

وأشادت إيمان السويدي مدير أول مركز نموذج دبي بالجهود المبذولة والعمل الدؤوب لفرق العمل، مشيرة إلى الدور الفاعل الذي تلعبه «بناة المدينة» لترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحكومية في إمارة دبي، وتوفير تجربة إيجابية للمتعامل.

وقالت السويدي: منذ إطلاق «بناة المدينة» عملت الفرق على العديد من المبادرات المشتركة التي من شأنها إسعاد المتعاملين وإعادة تصميم الخدمات الحكومية المشتركة، وذلك وفقاً لمنهجية التصميم الإبداعي للخدمات، والتي تلعب دوراً بارزاً في خلق أفكار وحلول مبتكرة تعزز جودة الخدمات. وقد تم الحرص في كافة مراحل تحسين الخدمات الحكومية المشتركة على إشراك المتعاملين من خلال المقابلات معهم والاستماع لآرائهم وملاحظاتهم حول الخدمات، وبالتالي بناء المبادرات استناداً إليها.

تحسين خدمات مشتركة

وقد شملت قائمة المشاركين في تقديم هذه الخدمات 26 جهة وهي كل من: القيادة العامة لشرطة دبي، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، الإدارة العامة للدفاع المدني، هيئة الصحة بدبي، هيئة كهرباء ومياه دبي، دائرة التنمية الاقتصادية، هيئة الطرق والمواصلات، بلدية دبي، دائرة الأراضي والأملاك، دائرة السياحة والتسويق التجاري، هيئة تنمية المجتمع، مكتب دبي الذكية، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، هيئة المعرفة والتنمية البشرية، غرفة دبي، سلطة مدينة دبي الملاحية، المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»، المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، مجموعة تيكوم، برنامج الشيخ زايد للإسكان، مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، لجنة تأمين الفعاليات، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وزارة تنمية المجتمع، وزارة الاقتصاد.

اختبار

وصلت الفرق الـ11 المسؤولة عن تحسين الخدمات لمرحلة «توليد الأفكار والاختبار» والتي يتم فيها اختبار المبادرات المقترحة بالتعاون مع المتعاملين في مراكز تقديم الخدمة أو عبر مختلف قنوات تقديمها، وذلك استعداداً لعرضها على مديري العموم في مرحلة «عرض الحالة».