اختتام فعاليات معرض «بلاتفورم 09» الخيري

المصدر: الفجيرة - وام

اختتمت فعاليات معرض «بلاتفورم 09» الخيري السنوي المقام في حي الرميلة بالفجيرة للاحتفال بإنجازات المواهب النسائية المبدعة، وذلك تحت رعاية ودعم الشيخة شمسة بنت حمد الشرقي مؤسِـسة المعرض.

وشهد المعرض الذي جاء تحت عنوان: «اكتشفي Sense - هواء طلق عقل منطلق»، إقبالاً كبيراً من الجمهور في تجربة رائدة للتسوق والاستمتاع بأجواء المعرض الجميلة التي تخللتها بعض البرامج من ورش عمل وحوارات وجناح لعرض الأزياء وللمأكولات في تجربة فريدة من نوعها في الهواء الطلق. ومن جانبها، أعربت الشيخة شمسة بنت حمد الشرقي مؤسِـسة المعرض عن شكرها وتقديرها لكل المشاركين والداعمين والجمهور الذين ساهموا في إنجاح المعرض وتحقيق أهدافه.