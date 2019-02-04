مواصلات الإمارات تحقق 97 % نسبة رضا المتعاملين في 2018

المصدر: دبي-البيان

كشف محمد عبد الله الجرمن مدير عام مواصلات الإمارات، عن ارتفاع مؤشر رضا المتعاملين عن معالجة الملاحظات الواردة منهم إلى 97 %، متفوقاً على المستهدف السنوي المحدد بـ 91 %، فيما حققت المؤسسة 91.2 % في مؤشر حل ملاحظات المتعاملين خلال يوميْ عمل.

جاء ذلك، على ضوء التقرير السنوي لنتائج ملاحظات المتعاملين بمواصلات الإمارات لعام 2018، والذي تضمن أيضاً أبرز المؤشرات المتعلقة بمعالجة الملاحظات ومؤشرات الأداء، وتفصيلاً تحليلياً لكافة الجوانب المرتبطة بملاحظات المتعاملين.

وأوضح الجرمن أن التطور الملحوظ في نسبة رضا المتعاملين، يعكس الجهود المستمرة للمؤسسة، لتعزيز وتطوير تجربة متعامليها، والعمل على الارتقاء بمستوى الكفاءة والجودة في منظومة الخدمات المقدمة، لتحقيق أعلى درجات الرضا والإسعاد والرفاهية لقاعدة متعامليها، من المؤسسات والأفراد على حد سواء.

وأفاد بأن المؤسسة قطعت خطوات نوعية على صعيدي الحوكمة والشفافية، في توفير خدماتها بشكل أكثر كفاءة ودقة وفاعلية، في ظل توسع أنشطتها الاستثمارية، ونمو عدد متعامليها، وتنامي أعداد الموظفين، والأسطول والمواقع التابعة للمؤسسة، حيث تقدم المؤسسة 8 خدمات رئيسة، و26 خدمة فرعية، لعملائها من المؤسسات والشركات المستفيدة من هذه الخدمات، في قطاع النقل والتأجير والخدمات الفنية واللوجستية والنقل المدرسي، حيث يبلغ عدد المؤسسات والشركات المرتبطة بالمؤسسة بعقود وشراكات استراتيجية متنوعة، 1360 متعاملاً، فضلاً عن طيف واسع من الأفراد الذين يحصلون على هذه الخدمات.

وأكد الجرمن، حرص مواصلات الإمارات والتزامها بخدمة عملائها بكل كفاءة وتعاون وشفافية، انطلاقاً من قيمها المؤسسية، التي تصب في هذا الاتجاه، لافتاً إلى أن قنوات الاتصال التي وفرتها المؤسسة لمتعامليها، تهدف من خلالها إلى تلقي الملاحظات المرتبطة بكفاءة وجودة خدماتها، وذلك للوقوف على مجالات التحسين على عمليات المؤسسة، وتطويرها بشكل مباشر ومستمر، لزيادة رضا المتعاملين وإسعادهم، وتحقيق سمعة مؤسسية متميزة عن الخدمات التي تقدمها مواصلات الإمارات.

وأضاف أن المؤسسة تولي المتعاملين أهمية خاصة، وتحرص على تلقي ملاحظاتهم على مدار الساعة، من خلال فريق عمل مؤهل ومدرب، يتحدثون اللغتين العربية والإنجليزية، بما يضمن التعامل والاستجابة السريعة مع جميع المكالمات والاستفسارات والملاحظات الواردة منهم بشكل خاص، ومن الجمهور بشكل عام، مشيراً إلى أن ذلك ينسجم مع تطلعات الحكومة الرشيدة، وتوجهات مواصلات الإمارات وأهدافها الاستراتيجية، في تقديم أفضل الخدمات، وتوفير أكثر القنوات تفاعلاً مع العملاء.

ونوه بأن مركز الاتصال بالمؤسسة يتلقى المكالمات على مدار الساعة، من خلال الرقم المجاني 8006006، بالإضافة إلى غرفة العمليات المخصصة لتلقي الملاحظات المرتبطة بخدمات النقل المدرسي.