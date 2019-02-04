بدء الدورة الشتوية لـ«برنامج التعددية الثقافية» في أسكتلندا

المصدر: الشارقة - وام

بدأ برنامج التعددية الثقافية ومهارات القيادة الذي تنظمه كلية آل مكتوم للتعليم العالي في أسكتلندا، أمس، دورته الشتوية، التي تستمر أربعة أسابيع بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي الكلية.

وتم الإعلان عن بدء البرنامج خلال مؤتمر صحفي عقدته الكلية بالجامعة الأمريكية في الشارقة، حضره ميرزا الصايغ رئيس مجلس أمناء الكلية، والدكتور بيون كيرتشف الرئيس الأعلى للجامعة الأمريكية في الشارقة، والدكتور أبوبكر جابر مدير كلية آل مكتوم، ومسعود صالح عضو اللجنة المنظمة، والطالبات المشاركات في الدورة من جامعات الإمارات.

وتشارك في البرنامج طالبات من 13 جامعة وكلية من الإمارات، وكلية الشرطة في أبوظبي، وجامعة المالايا الماليزية، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، إضافة إلى جامعة الفجيرة، وجامعة حمدان بن محمد الذكية.

وأشار الصايغ إلى أن الكلية استعدت لاستقبال الطالبات، وتبذل إدارتها كل جهودها لإنجاح البرنامج، واستفادة المشاركات من فعالياتها الأكاديمية والثقافية والاجتماعية والزيارات الميدانية.

وأوضح، أن البرنامج يتضمن العديد من الأنشطة الأكاديمية والصيفية، التي وضعت بشكل مدروس يحقق الأهداف المرجوة منه في تعزيز التواصل الحضاري بين الشعوب والتقريب بين الثقافات، حيث تحضر الطالبات ورش عمل متنوعة تتعلق بتاريخ أسكتلندا وعاداتها وثقافتها، وحول التعددية الثقافية والإسلام من منظور سياسي والإسلام والمرأة والعلاقات بين الدول والشعوب، بجانب الرحلات الدراسية للطالبات المشاركات واللاتي يزرن خلالها الأماكن التاريخية في أسكتلندا، وكذلك إتاحة الفرصة لهن للقاء طالبات من الجامعات الأسكتلندية، وتبادل الحوار والمناقشات معهن حول العديد من القضايا المعاصرة، كما يشتمل البرنامج على زيارات ولقاءات مع مسؤولي بلدية دندي والبرلمان الأسكتلندي، وزيارة جامعات أسكتلندية.

من جانبه، أكد الدكتور بيون كيرتشف، أهمية برنامج التعددية الثقافية ومهارات القيادة الذي تنظمه كلية آل مكتوم للتعليم العالي في أسكتلندا.