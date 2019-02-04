90 % نجاح جراحات العمود الفقري بالمنظار في مستشفى الجامعة بالشارقة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أكد الدكتور سيونج جون بارك، استشاري جراحة العظام في مركز هيمشان لجراحة العمود الفقري والمفاصل، بمستشفى الجامعة بالشارقة، أن نسبة نجاح جراحات العمود الفقري بالمنظار تصل 90 %، بفضل إدخال التقنيات الحديثة إلى المركز بمستشفى الجامعة، مبيناً أنه يمكن أن يتعرض الأشخاص بمختلف أعمارهم لمشكلات في العمود الفقري، وأن كبار المواطنين يعانون من مشكلات الظهر، بسبب انحلال العمود الفقري، مع التقدم بالعمر، كما أن معظم مشكلات العمود الفقري لدى الشباب، ناتجة عن اتباع وضعيات خاطئة، واستخدام الأجهزة الرقمية، مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، إضافة إلى البدانة، التي تشكل عبئاً على العمود الفقري.

وأضاف أنه في السابق، كان علاج الألم المزمن الناجم عن إصابات العمود الفقري، يتطلب الخضوع لعمليات جراحية، ويحتاج إلى فترات نقاهة طويلة، ولكن الإجراءات الجراحية الجديدة والمبتكرة، أدت إلى جعل الأمر ميسراً أمام المرضى الراغبين في التخلّص من هذه الآلام، حيث تتيح جراحة العمود الفقري بالمنظار بالطريقة الحديثة، للجرّاحين، تقويم مشكلات العمود الفقري، باستخدام سلسلة من الشقوق الجراحية الصغيرة، التي لا تتجاوز 1 سم، واستخدام كاميرا عالية الدقة على تسريع فترة الاستشفاء.

ولفت سوينج إلى أن الخبراء الطبيين أوصوا بضرورة اللجوء إلى جراحة العمود الفقري بالمنظار، للمرضى الذين يعانون من آلام حادة في الظهر أو الساق. كما تُعتبر هذه الجراحة، الحل المثالي للمرضى الراغبين بالعودة إلى استئناف حياتهم اليومية بسرعة، أو للمصابين بأمراض مزمنة، ويتعذر عليهم الخضوع للعمليات التقليدية.