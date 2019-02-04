انطلاق هاكاثون الإمارات في أبوظبي بمشاركة 300 متسابق

المصدر: أبوظبي - البيان

شارك أكثر من 300 متسابق في انطلاق «هاكاثون أبوظبي» من جامعة خليفة أبوظبي، مثل المشاركون طلاباً وموظفين وأصحاب شركات ورواد أعمال، ويعد هذا الانطلاق المرحلة الأولى من هاكاثون الإمارات 2019 (بيانات للسعادة وجودة الحياة)، والذي تنظمه الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة بالتزامن مع شهر الابتكار. ويتضمّن اليوم الأول ورشاً تعريفية حول آليات عمل هاكاثون، وكيفية العمل ضمن فرق تضم أشخاصاً متعددي المعارف والاهتمامات، والتعامل مع البيانات بهدف الوصول إلى حلول تعبّر عن احتياجاتهم.

تنافس

وبعد انتهاء المرحلة التمهيدية، تنخرط الفرق في العملية التنافسية لتطوير الحلول والأفكار وفقاً للتحديات المعطاة مسبقاً، والتي تعبّر عن أولويات حكومية ومجتمعية، وسيستكمل المتسابقون عملهم في اليوم الثاني ضمن الفرق نفسها، فيما تستمر عمليات التدريب، أما في اليوم الثالث، فسيتوقف عمل الفرق في منتصف اليوم، وذلك استعداداً لعملية التحكيم التي يشارك فيها خبراء وأكاديميون ومسؤولون.

شراكة

وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن انطلاق هاكاثون: «من أهم ما يميز هاكاثون أنه يجسد الشراكة وتضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الأكاديمي والشركات وأفراد المجتمع، الأمر الذي يعكس صورة إيجابية عن مجتمع المدينة الرقمية في ظل عصر البيانات الآخذ في الاتساع يوماً بعد يوم». بدوره قال سالم الحوسني نائب مدير عام الهيئة لقطاع الحكومة الذكية بالإنابة: «يسعى هاكاثون للخروج بأكبر كم من الأفكار البناءة، التي يمكن من خلالها وضع تصور للقرارات والاستراتيجيات التي يبنى وفقها مستقبل الدولة، وتساعد على تحقيق رؤية الإمارات 2021، ومن بعدها رؤية الإمارات 2017».

جائزة

يشهد العام الجاري إطلاق جائزة أفضل تغطية إعلامية لهاكاثون الإمارات 2019، وتتألف الجائزة من فئتين، فئة الجهة المستضيفة، وفئة المشاركين والجمهور، وسيتم اختيار الفائزين بناء على نشاطهم في نشر أخبار هاكاثون في وسائل الإعلامية المتاحة.