105 آلاف مراجع لمستشفى خليفة في رأس الخيمة العام الماضي

المصدر: رأس الخيمة - البيان

استقبل مستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة، إحدى مبادرات رئيس الدولة، 105 آلاف مراجع يعانون من الأورام المختلفة، وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الأعصاب والأمراض ذات العلاقة، إضافة إلى مراجعي قسم الطوارئ خلال العام الماضي، مقارنة بـ77 ألف مراجع في العام 2017 بزيادة وقدرها 36%.

وأوضح الدكتور ميونغ هون سونغ الرئيس التنفيذي للمستشفى، أن عدد المراجعين في ازدياد مستمر منذ افتتاح المستشفى، حيث تخطى عدد المراجعين العام الماضي حاجز الـ 100 ألف مراجع لأول مرة منذ افتتاحه في فبراير من عام 2014.

وأرجع سونغ هذه الزيادة إلى المستوى الرفيع والسمعة الطيبة التي بات يتحلى بها المستشفى نتيجة للدعم المتواصل من مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وزيادة الوعي بخدماته وارتفاع الثقة بكوادره الطبية والفنية، مشيراً إلى أن المستشفى قام خلال عام بإجراء نحو 11500 إجراء طبي شملت عمليات تنظير وقسطرة تشخيصية وعلاجية.

وأشار إلى أن المستشفى حقق إنجازات كبيرة خلال فترة قصيرة من تشغيله، حيث أجرى نحو 2000 عملية كبرى ومتوسطة بزيادة 33% عن عام 2017 شملت استئصال الأورام وعمليات قلب مفتوح وجراحات دقيقة للأعصاب، لافتاً إلى أن قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل 48500 مراجع، بزيادة 38% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الذي سبقه، واستقبلت العيادات الخارجية 57 ألف مراجع، وتم استقبال 5000 في الأقسام الداخلية.

وأكد سونغ، أن مركز طب وجراحة الأورام كان له النصيب الأكبر من عدد المراجعين حيث وصل إلى نحو 12 ألف مراجع، حيث أصبح المركز من المراكز المرجعية المتخصصة في طب وجراحة الأورام لما يتبناه من علاجات متقدمة للأورام.