تكريم شرطي لتميزه في أداء واجبه بالشارقة

المصدر: الشارقة- البيان

كرّم اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة بمكتبه، الشرطي سعود إسماعيل الحوطي من إدارة المرور والدوريات- المناطق الخارجية - لتميزه في أداء واجبه، ما عكس الدور الإيجابي لعمل الشرطة لدى مستخدمي الطريق، بحضور المقدم جابر النعيمي نائب مدير إدارة مكتب القائد العام، والمقدم خالد الكي نائب مدير إدارة المرور والدوريات.

وأكد اللواء الشامسي، أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص شرطة الشارقة على تحفيز المجتهدين والمثابرين من أفرادها، الذين يؤدون واجباتهم بكل تفان وإخلاص في مختلف ميادين العمل، وبهدف تشجيعهم وحثّهم على مضاعفة الجهود للاستمرار ومواصلة التميّز، الذي يعد من أولويات استراتيجية القيادة، مشيراً إلى أن الشرطة تعد من أهم القطاعات في المجتمع، ولا تقتصر خدماتها على الجوانب الأمنية فحسب، بل تعدتها إلى خدمات اجتماعية وإنسانية، متنوعة ترضي أفراد المجتمع، وتحقق طموحاتنا كوننا جهاز شرطة متفاعلاً مع مجتمعه.

دافع

ومن جانبه عبر المكرم عن شكره واعتزازه للقائد العام لشرطة الشارقة على هذا التكريم، الذي يعد دافعاً وحافزاً له، ولزملائه لبذل المزيد من الجهد للارتقاء بالعمل الشرطي.