برامج لتفعيل التسامح في «القيادة العليا للمنطقة الأمنية بعجمان»

المصدر: عجمان - البيان

عقدت لجنة القيادة العليا للمنطقة الأمنية بعجمان اجتماعها برئاسة اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، وتم خلال الاجتماع وضع برامج عمل لتفعيل مبادرات مشتركة في عام التسامح وتقييم المؤشرات المركزية للخطة الاستراتيجية 2017-2021، كما تم مناقشة نتائج أعمال الفريق المشترك للتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل، وتقييم نتائج أعمال فريق للتحول الذكي والابتكار، والتطرق إلى نتائج أعمال فريق تطوير العمليات والخدمات.

وتقدم قائد عام شرطة عجمان في ختام الاجتماع بالشكر والتقدير لأعضاء لجنة القيادة العليا للمنطقة الأمنية على دورهم الفعّال في دعم الجهود الهادفة إلى إنجاح خطط العمل الوطنية الأمنية، وجهودهم البناءة في تطوير منظومة العمل بكل محاورها.