شرطة أبوظبي تطلق 4 مشاريع بالشراكة مع «ربدان»

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شرطة أبوظبي عن إطلاق أربعة مشاريع جديدة بالشراكة مع أكاديمية ربدان، وهي «مشروع القيادات المشترك»، و«مشروع الخطة التدريبية لشرطة أبوظبي 2019»، و«مشروع الأبحاث المشترك»، و«برنامج اللياقة البدنية والخدمة المجتمعية». وقد أعلن عن إطلاق هذه المشاريع اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، وذلك ضمن حدث خاص شهده مقر الأكاديمية في أبوظبي، بحضور كلّ من اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، والدكتور فيصل عبيد العيان، نائب رئيس الأكاديمية.

وقال اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي: «عملاً بتوجيهات قيادتنا الرشيدة وتحقيقاً لرؤية إمارة أبوظبي في الحفاظ على مجتمع ينعم بالأمن والسلامة، نضطلع في شرطة أبوظبي بمسؤوليتنا تجاه الوطن والمجتمع، ونظراً للدور المحوري للتعليم الأكاديمي والتدريب العملي في تعزيز قدرات جميع منتسبي الشرطة، تحرص شرطة أبوظبي على التعاون مع أكاديمية ربدان من أجل الاستفادة من تجربة الأكاديمية الرائدة في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، حيث امتدت شراكتنا الناجحة لسنوات عدة».

دعم

وأكد اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، أن الاستراتيجية التي تعتمدها شرطة أبوظبي قائمة على دعم البحث والتطوير، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية، والالتزام بترقية وتطوير منظومة العمل الحكومي المتميّز.

وقال الدكتور فيصل عبيد العيان، نائب رئيس الأكاديمية: «تتشرف أكاديمية ربدان باستمرار الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها مع شرطة أبوظبي، حيث تحرص الأكاديمية على تقديم برامج ذات قيمة مضافة يتم تطويرها بشكل مستمر بما يلبي متطلبات شركائنا الاستراتيجيين».

مجالات

وتتعاون شرطة أبوظبي مع أكاديمية ربدان لتقديم «برنامج القيادات المشترك» الذي يغطي مجالات رئيسة ترتكز على القيادة الاستراتيجية، وتطبيقات الإدارة في الشرطة، والتعليم الاستثنائي التجريبي، وإدارة الأزمات والكوارث، وتطوير الأداء المؤسسي. وتتضمن القيمة المضافة لبرنامج القيادات المشترك استقطاب خبراء عالميين في المجال الشرطي لتصميم وتقديم البرنامج ليكون في مستوى برامج الدراسات العليا (الماجستير)، إضافة إلى حصوله على اعتماد عالمي من معهد الإدارة والقيادة البريطاني (ILM).

شراكة

وتهدف الشراكة الاستراتيجية بين شرطة أبوظبي وأكاديمية ربدان إلى إعداد القيادات المستقبلية التي ستسهم في دعم جهود الشرطة ومساعيها نحو تحقيق رؤية إمارة أبوظبي مجتمعاً ينعم بالأمن والسلامة. ومن أجل تحقيق هذا الهدف جرى إطلاق الخطة التدريبية لشرطة أبوظبي- 2019 بهدف بناء وتطوير الكفاءات والمهارات الوطنية التي تدعم رؤية ورسالة شرطة أبوظبي لتقديم خدمات شرطية عالية الجودة، حيث تقوم أكاديمية ربدان خلال هذا العام بإعداد وتقديم 500 برنامج تدريبي قصير المدى يتراوح ما بين 3 و5 أيام.

تبادل

ويهدف مشروع الأبحاث المشترك بين شرطة أبوظبي وأكاديمية ربدان إلى تبادل المعرفة والخبرات في المجالات العلمية والتعليمية التي يتم تحديدها بشكل سنوي. وتم تخصيص عدد من الساعات المعتمدة للنشاطات المجتمعية والبدنية خلال فترة الدراسة الأكاديمية، بما يتماشى مع «البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة». ويشمل البرنامج تقييماً مبدئياً لمستوى اللياقة لدى الطلبة، ومن ثم تصميم برنامج خاص لكلّ طالب لرفع مستوى لياقته الصحية والبدنية بما لا يتعارض مع الخطة الدراسية، حيث سيتم التعاون مع شرطة أبوظبي للاستفادة من المرافق الخاصة بها، كما سيتم ربط البرنامج مع مبادرة «كلنا شرطة»، التي أطلقتها شرطة أبوظبي.