تقسيط المخالفات المرورية بدبي عبر «نور بنك» بدون فوائد

المصدر: دبي - البيان

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة للمالية، مذكرة تفاهم مع «نور بنك»، بهدف توفير خدمة تقسيط المخالفات المرورية، من خلال البطاقات الائتمانية الصادرة من البنك، بدون فوائد، وذلك حسب الشروط والالتزامات بينهما.

ووقع المذكرة عن طرف القيادة العامة لشرطة دبي، العميد سيف محمد سيف بن عابد مدير الإدارة العامة للمالية، وعن طرف «نور بنك»، سامي العوضي نائب رئيس تنفيذي أول، المسؤول الرئيس لإدارة الامتثال والاتصال، بحضور العميد حمدي السويدي نائب مدير الإدارة العامة للمالية، وموظفي الطرفين.

توجيهات

وتنص المذكرة، على أن يتم تقديم خدمة تقسيط المخالفات المرورية لعملاء نور بنك، عن طريق استخدامهم بطاقات ائتمانية في تطبيقات القيادة العامة لشرطة دبي، أو الموقع الإلكتروني داخل دولة الإمارات فقط، وسيتم تقديم خدمة تقسيط المخالفات لحاملي البطاقات الائتمانية، عندما تكون قيمة المخالفات 500 درهم أو أكثر، وسيتم الدفع بالتقسيط، بفائدة 0 %.

وأكد العميد ابن عابد، أن توقيع الاتفاقية جاء بناءً على توجيهات من اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مشيراً إلى أن توقيع الاتفاقية يوفر قناة جديدة وميسرة للمتعاملين مع شرطة دبي، في دفع المخالفات المرورية وتقسيطها، على أن تكون القيمة الأدنى للمخالفة 500 درهم.