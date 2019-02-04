ضاحي خلفان يتلقى درع تخريج أكاديمية شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

تلقى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، من اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الدرع التذكارية الخاصة بتخريج أكاديمية شرطة دبي، والذي صُمم على شكل يرمز إلى تقديم الشكر والتقدير إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة إكمال سموه خمسين عاماً في خدمة الوطن.

وحضر حفل التسليم العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، مدير أكاديمية شرطة دبي، والعميد الدكتور محمد بطي الشامسي، نائب مدير الأكاديمية، وعدد من كبار الضباط.

مسيرة

وتوجه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، بالشكر إلى القائد العام لشرطة دبي، ومدير الأكاديمية، على هذا الإهداء القيّم الذي يخلد مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً، ويرمز إلى المسيرة الحافلة بالعطاء لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشيداً معاليه بالجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل برئاسة القائد العام لشرطة دبي، لإظهار حفل التخريج بالشكل اللائق الذي كان عليه.