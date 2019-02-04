خريجو أكاديمية شرطة دبي يتسلمون باقات الموظف الجديد

المصدر: دبي - البيان

التقت الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، خريجي الدفعة الـ 26 من أكاديمية شرطة دبي، وعددهم 50 ضابطاً، في قاعة حمدان بن محمد، بمقر القيادة العامة، وتم تسليمهم باقات الموظف الجديد، التي تحتوي على الهوية العسكرية وبطاقة شرطة دبي، وبطاقة الأعمال، وبطاقة إسعاد. حضر اللقاء، العميد الدكتور صالح عبد الله مراد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، والرائد حمد بن دعفوس مدير إدارة الاختبار والتوظيف، والرائد محمد عبيد السويدي رئيس قسم الشؤون الإدارية، وعادل الملا من قسم الخدمات.

ووجّه العميد الدكتور صالح مراد خلال اللقاء، دعوته للخريجين الجدد، بالتكيف مع الحياة العسكرية الجديدة المقبلين عليها، والالتزام بتطبيق مفاهيم الإجراءات الخاصة بالضبط والربط العسكري، والتي تعد أولى خطوات النجاح للانطلاق في مسيرة مهنية طويلة.