اعتماد الإجراءات الإلكترونية في محاكم رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – البيان

اعتمدت دائرة محاكم رأس الخيمة منظومة الإجراءات الإلكترونية لتقديم الطلبات القضائية التي يتم تدقيقها من قبل موظفي الدائرة، وإرسالها إلكترونياً عن طريق نظام المحاكم الإلكتروني إلى القاضي المختص، لاتخاذ قراره والتوقيع إلكترونياً على القرار ضمن إجراءات محوكمة، والتي تهدف من خلالها محاكم رأس الخيمة إلى التحول الإلكتروني الذكي، نحو محاكم بلا ورق.

وأوضح المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة، أن دائرة المحاكم تسعى بشكل دؤوب للاستفادة من التقنيات الحديثة والمتطورة في إعادة هندسة إجراءات الخدمات وتطويرها وتيسيرها، وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين والموظفين، لافتاً إلى أن قضاة المحاكم أصدروا 2762 قراراً موقعاً إلكترونياً خلال النصف الثاني من العام الماضي منذ إطلاق الخدمة في شهر يونيو، والاستغناء عن التوقيع على الطلبات الورقية.

وأشار إلى أنه قد تم بناءً على هذه الإجراءات الإلكترونية اتخاذ 355 قراراً قضائياً دون الرجوع إلى ملفات القضية الورقية نهائياً خلال الثلاثة أشهر الماضية، وهو ما يعكس نجاح هذه الخطوات في تسريع إجراءات اتخاذ القرارات القضائية ورفع نسب الإنجاز.

قرارات

وأضاف: «تعتبر محاكم رأس الخيمة أول دائرة محلية حكومية برأس الخيمة تستخدم التوقيع الإلكتروني على الطلبات والقرارات القضائية باستخدام جهاز التوقيع الإلكتروني، التي يتقدم بها المتعاملون والمحامون».