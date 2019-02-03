محمد بن زايد في مقدمة مستقبلي البابا فرنسيس في زيارته التاريخية للإمارات

المصدر: البيان الالكتروني

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية لدى وصوله إلى الامارات في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها لشبه الجزيرة العربية وتستغرق 3 أيام .

ووصف قداسته في رسالة متلفزة قبيل الزيارة، الإمارات بأرض الازدهار والسلام، ودار التعايش واللقاء، موجهاً التحية للشعب الإماراتي قائلاً: «أستعد بفرح للقاء وتحية عيال زايد في دار زايد»، معتبراً الزيارة صفحة جديدة من تاريخ العلاقات بين الأديان والتأكيد على الأخوة الإنسانية.

وكانت الكنيسة الكاثوليكية أعلنت في 6 ديسمبر 2018 أن قداسة البابا فرنسيس سيتوجه إلى أبوظبي يوم 3 فبراير 2019 في أول زيارة من نوعها إلى شبه الجزيرة العربية.