الأرصاد: طقس غائم غداً وتوقع سقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما بوجه عام، مع سقوط الأمطار خاصة على المناطق الشمالية والشرقية، ويصبح غائماً جزئياً مساءً، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة.

وقال المركز إن حركة الرياح ستكون شمالية غربية 25 إلى 35 كم/س، تصل إلى 50 كم/س أحياناً خاصة على البحر ..مشيرا إلى أن الموج في الخليج العربي سيكون مضطربا إلى شديد الإضطراب أحياناً وسيحدث المد الأول عند الساعة 12:39 والثاني عند الساعة 02:38 والجزر الأول عند الساعة 19:55 والثاني عند الساعة 07:04 ..وفي بحر عمان سيكون الموج مضطربا وسيحدث المد الأول عند الساعة 09:03 والمد الثاني عند الساعة 22:35 والجزر الأول عند الساعة 15:48والثاني عند الساعة 04:34.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 24 17 85 65

دبي 25 18 85 55

الشارقة 24 17 85 55

عجمان 25 18 80 45

أم القيوين 23 16 80 45

رأس الخيمة 22 15 85 55

الفجيرة 22 19 85 45

العين 27 18 85 40

ليوا 26 17 85 40

الرويس 25 16 80 40

السلع 26 15 80 40

دلما 23 18 85 35

طنب الكبرى 22 19 80 40

طنب الصغرى 22 19 80 40

أبو موسى 22 19 80 40