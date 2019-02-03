بالفيديو.. هطول أمطار الخير على إمارات الدولة

شهدت عدة إمارات في الدولة هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والكثيفة على كل من دبي والشارقة وأبوظبي ورأس الخيمة.
وترصد هذ الفيديوهات التي التقطتها عدسات مصوري البيان الأجواء الماطرة في الدولة.
بالفيديو.. هطول #أمطار_الخير على إمارة #دبي https://t.co/5tXVZ2XlgU— صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 3, 2019
تصوير: إكسزافير ويلسون#أمطار_الإمارات #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/CidZThXm07
بالفيديو.. هطول #أمطار_الخير على إمارة #دبي https://t.co/5tXVZ2XlgU— صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 3, 2019
تصوير: إكسزافير ويلسون#أمطار_الإمارات #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/CidZThXm07
مشاهد لهطول الأمطار على مسجد #الشيخ_زايد في #أبوظبي— صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 3, 2019
تصوير: سيف الكعبيhttps://t.co/5tXVZ2XlgU#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/7IkKhASga4
هطول #أمطار_الخير في إمارة #رأس_الخيمة .— صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 3, 2019
تصوير: إبراهيم صادق#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/NNVpU87eRn
فيديو آخر لـ #أمطار_الخير التي هطلت على العاصمة #أبوظبي.— صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 3, 2019
تصوير: سيف الكعبي#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/imMImLBwOh
مشاهد لعاصفة رملية في منطقة مليحة بالشارقة.— صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 3, 2019
تصوير: زيشان أحمد#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Mx42x6CtK8