بالفيديو.. هطول أمطار الخير على إمارات الدولة

المصدر: تصوير: زيشان أحمد وإبراهيم صادق وسيف الكعبي

شهدت عدة إمارات في الدولة هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والكثيفة على كل من دبي والشارقة وأبوظبي ورأس الخيمة.

وترصد هذ الفيديوهات التي التقطتها عدسات مصوري البيان الأجواء الماطرة في الدولة.

مشاهد لعاصفة رملية في منطقة مليحة بالشارقة.



تصوير: زيشان أحمد#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Mx42x6CtK8 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 3, 2019