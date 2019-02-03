بالفيديو.. هطول أمطار الخير على إمارات الدولة

المصدر:
  • تصوير: زيشان أحمد وإبراهيم صادق وسيف الكعبي
التاريخ:

شهدت عدة إمارات في الدولة هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والكثيفة على كل من دبي والشارقة وأبوظبي ورأس الخيمة.

وترصد هذ الفيديوهات التي التقطتها عدسات مصوري البيان الأجواء الماطرة في الدولة.

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