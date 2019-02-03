قرقاش: زيارة البابا وشيخ الأزهر تؤكد للعالم نهج الإمارات في التسامح والتعايش

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش ، وزير الدولة للشؤون الخارجية ، أن الزيارة التاريخية لقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر لدولة الإمارات تؤكد للعالم نهج دولتنا في التسامح والتعايش السلمي .

وقال قرقاش في حسابه الرسمي على " تويتر " : " ترحب دولة الإمارات بضيوف الدولة قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، وهي زيارة تحمل قيمة إنسانية عظيمة تضيف بها دولتنا صفحة جديدة في تاريخ التآخي والتسامح بين البشر باختلاف دياناتهم وثقافاتهم ".

وأضاف : " تأتي الزيارة التاريخية لقداسة بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة شيخ الأزهر لدولة الإمارات لتؤكد للعالم نهج دولتنا في التسامح والتعايش السلمي، مباديئ راسخة قامت عليها الإمارات منذ قيام الاتحاد، مسترشدين بارث وممارسة مؤسس دولتنا المغفور له بإذن الله الشيخ زايد" .