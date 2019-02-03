محمد الشرقي: الموسيقى تسهم في التنشئة السليمة للأجيال الصاعدة

المصدر: الفجيرة - وام

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية الموسيقى في المجتمع وتوظيفها في عملية التربية والتنشئة السليمة للأجيال الصاعدة، من خلال غرس القيم النبيلة التي تعكس حضارة الشعوب.

جاء ذلك خلال حضور سموه الحفل الطلابي الفني الذي نظمته أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة في حديقة عين مضب في الفجيرة.

وأشاد سمو ولي عهد الفجيرة بدور أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة في احتضانها طاقات وإبداعات الطلبة والطالبات وتخريج كوادر فنية متخصصة تكرس الشعور بالانتماء والهوية الوطنية عبر نشرها للفن الأصيل داخل الدولة وخارجها، مشيراً إلى ضرورة تكريس الموسيقى كفن جميل يخاطب العقل والوجدان ويخدم الفرد والمجتمع ويمجد الأوطان.

وبدأ الحفل الموسيقي بعزف عدد من المقطوعات الموسيقية العالمية على آلة البيانو قدمها طلاب من الأكاديمية، تلاه عزف طلاب على آلة الكمان لمقطوعة تونيكر، ثم تقديم عزف جماعي لعدد من المقطوعات الموسيقية، كما شاركت آلة العود في الحفل من خلال عزف مقطوعة بنفسج الأمل للموسيقار نصير شمه لتعقبها مقطوعة تاتينك على آلة الجيتار.

وقدم أوركسترا طلاب الأكاديمية مقطوعة موسيقية «حرية» لنصير شمه، ليعقبها غناء طلاب تخصص الغناء عدة أغنيات قدمتها مجموعة كورال الأكاديمية.

وتخلل الحفل فقرتي رقص باليه لطالبات أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة تحت إشراف أستاذة الباليه في الأكاديمية نامون باتسوخ.

وختم الحفل بتحية للمشاركين من قسم الفنون البصرية لتقديمهم لوحات من الرسم والخط العربي ومشاركتهم بعدد من الفخاريات.

ورفع علي عبيد الحفيتي، مدير أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، أسمى آيات الشكر والتقدير لسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، لتوجيهاته الكريمة ودعمه المستمر لأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، لتكون كوادرها إضافة فنية مهمة ترفد الساحة المحلية والعربية والدولية.

حضر الحفل سالم الزحمي، مدير مكتب ولي عهد الفجيرة، وعدد من مديري الدوائر الاتحادية والمحلية، وجمهور غفير من داخل الإمارة وخارجها.