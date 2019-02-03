منصور بن محمد ونهيان بن مبارك يحضران أفراح التميمي وبن ربيع

المصدر: العين - وام

حضر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، حفل الاستقبال الذي أقامه مساء أمس أحمد محمد إبراهيم التميمي، بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة محمد عبد العزيز بن ربيع المهيري.

كما حضر الحفل الذي أقيم بنادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي الشيخ ذياب بن خليفة بن حمدان آل نهيان، والشيخ مبارك بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وعدد من أعيان القبائل وكبار الشخصيات والضباط، وجمع كبير من المدعوين والأهل والأصدقاء.

وتضمّن الحفل مشاركة فرقة الحربية بعروض وأهازيج منوعة ابتهاجاً بهذه المناسبة.