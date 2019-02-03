6000 مستفيد من مهرجان أبوظبي للصحة

المصدر: العين - داوود محمد

أكد مبارك سعيد الشامسي، مدير مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، أن 6 آلاف شخص استفادوا من خدمات الجهات، التي شاركت في فعاليات مهرجان أبوظبي للصحة واللياقة، الذي انطلق على مستوى الدولة من مدينة العين، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والذي يقام تحت شعار «في كل إعاقة طاقة»، وقدمت طالبات من كلية فاطمة للعلوم الصحية الخدمات لجمهور المهرجان، حيث استخدمن الأجهزة الطبية المتخصصة في قياس كثافة وهشاشة العظام، والضغط والسكر والفحوصات الصحية.

وأعرب الشامسي عن تقديره للمشاركة المتميزة التي قدمتها 12 جهة حكومية ومتخصصة منها وزارة التربية والتعليم، ومؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية، ومؤسسة سدرة لدمج أصحاب الهمم، لتفعيل وتحقيق شعار المهرجان«في كل إعاقة طاقة».

وقام مدير مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني بجولة في أرجاء المهرجان رافقه خلالها الدكتور أحمد عبد المنان العور مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية والدكتور عبد الرحمن جاسم الحمادي مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، وعدد من المسؤولين.