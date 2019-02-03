«تعاون 2» تمرين عسكري إماراتي عُماني مشترك

المصدر: أبوظبي - وام

ينطلق اليوم التمرين الإماراتي العماني المشترك «تعاون 2»، ويستمر حتى 14 فبراير الجاري، وذلك في إطار التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات العسكرية.

ويأتي التمرين في إطار التمارين المشتركة بين دولة الإمارات وسلطنة عمان الشقيقة وضمن التعاون الخليجي المشترك وتعزيز الإمكانات العسكرية للمشاركين.. ويؤكد العلاقة التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين التي قامت وفق أسس راسخة ولتكريس مفهوم اللحمة والتقارب الخليجي المشترك لاكتساب المزيد من الخبرات الميدانية والقدرة القتالية في إطار التعاون الدفاعي والتنسيق المشترك القائم بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

وتحقق هذه التمارين نجاحاً لافتاً من خلال التدريبات والدروس النظرية والتطبيقية التي تشهدها، خاصة أنها تأتي بدعم من القيادات العسكرية في البلدين لتعزيز الإمكانات العسكرية والقدرات الفنية للأفراد المشاركين فيها، إضافة إلى تعزيز المهارات الفردية والجماعية وفقاً للمستجدات الحديثة في التدريب العسكري.

ويهدف تمرين «تعاون 2» إلى الاستفادة من خبرات الجانبين في مجال النظريات والتكتيكات العسكرية الحديثة المكتسبة من خلال التمارين والتدريبات التي أجراها كل جانب خلال السنوات الماضية.