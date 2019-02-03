«ربع قرن» والمؤسسة الاتحادية للشباب تبحثان الارتقاء بالشباب الإماراتي

المصدر: الشارقة - البيان

أكدت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري والارتقاء بالمواهب والقدرات الشابة، وتعزيز ثقافة الريادة والإبداع، لتنشئة جيل يحقق رؤية الإمارات ويخدم التوجهات العامة للدولة ويعزز مكانتها المتميزة على خارطة العالم.

جاء ذلك خلال اجتماع المؤسسة الاتحادية للشباب برئاسة معالي شما بنت سهيل المزروعي، مع مجلس أمناء مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، ممثلاً بنورة النومان، وإرم مظهري علوي، وريم بن كرم، والشيخة عائشة بنت خالد القاسمي.

وبهذه المناسبة قالت معالي المزروعي: «نعتز دائماً بنموذج العمل الشبابي في الدولة، والقائم على الشراكة بين المؤسسة الاتحادية للشباب ومختلف الجهات الحكومية والخاصة في الدولة، بهدف الخروج بأفضل المبادرات والمشاريع التي تخدم شباب الإمارات وتعمل على صقل مواهبهم ومهاراتهم، والاستثمار في طاقاتهم».

وثمنت المزروعي جهود قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، في دعم وخدمة الشباب والتفاعل معهم دائماً ليكونوا قادة المستقبل وقدوات للأجيال القادمة، من خلال ما تقوم به مؤسسة .

ومن جانبها قالت نورة النومان، رئيس المكتب التنفيذي للشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، عضو مجلس أمناء مؤسسة ربع قرن: «نتطلّع من خلال هذا الاجتماع إلى تعزيز الشراكات بين المؤسسات الاجتماعية المختصة بتنمية ورعاية مواهب وقدرات الشباب واليافعين في الدولة».