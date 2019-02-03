«مجلس 80060» يستعرض أنواع تصاريح العمل وإجراءات وشروط إصدارها

المصدر: دبي - البيان

نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة «مجلس 80060»، حيث تم خلاله استعراض أنواع تصاريح العمل وإجراءات وشروط ومعايير إصدارها.

ويعد «مجلس 80060» إحدى مبادرات الوزارة للتواصل مع شركائها في القطاع الخاص، وذلك من خلال تنظيم لقاءات شهرية مع ممثلي وأعضاء غرف التجارة والصناعة بالدولة بهدف التعريف بآخر مستجدات السياسات والبرامج والأنظمة التي تطبقها الوزارة واستطلاع الآراء حولها.

وأكد الدكتور عمر النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية «حرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على التواصل الدائم مع أصحاب العمل، وذلك انطلاقاً من تعزيز مبدأ الشفافية والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين». وأضاف «إن مبادرة «مجلس 80060» جاءت تنفيذاً لتوجيهات معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين بضرورة أن تتبنى الوزارة مبادرات نوعية تستهدف فتح قنوات تواصل مباشرة للحوار المسؤول مع شركائها في القطاع الخاص، الأمر الذي يسهم في تكامل الجهود والرؤى بما ينعكس إيجاباً على تمكين الموارد البشرية الوطنية من المشاركة في القطاع الخاص وتلبية احتياجات وتطلعات أصحاب المنشآت الخاصة».

من جانبها أكدت عائشة بالحرفية وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمل «أن الوزارة تحرص على تعزيز مرونة سوق العمل وتلبية أصحاب العمل، وذلك من خلال إصدار 10 أنواع من تصاريح العمل، وهو الأمر الذي يتيح للمنشآت اختيار أحد هذه التصاريح لإقامة علاقة العمل مع العمال».

أنواع التصاريح

من جهته، استعرض سالم الياسي مدير إدارة الخدمات الإلكترونية في الوزارة أنواع تصاريح العمل التي تصدرها الوزارة سواء لاستقدام العامل من خارج الدولة أو استخدام عامل في داخل الدولة وشروط وضوابط إصدار هذه الأنواع من التصاريح.

وتشمل تصاريح العمل الداخلية، تصريح عمل لمن هم على إقامة ذويهم، تصريح الانتقال، تصريح العمل الجزئي، تصريح عمل مواطن وأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تصريح عمل الحدث، تصريح تدريب أو تشغيل الطلبة، تصريح عمل مؤقت وتصريح عمل لبعض الوقت.

وتصدر الوزارة نوعين من التصاريح لاستقدام عامل من خارج الدولة وهما تصريح العمل العادي وتصريح عمل مهمة.

ترحيب

ومن جانبه أعرب محمد أحمد أمين مدير عام غرفة الشارقة بالوكالة عن ترحيب الغرفة باستضافة «مجلس 80060» في إطار الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، بما يخدم مجتمع الأعمال في الشارقة.